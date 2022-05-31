Отмена ограничений, назначения в мэрии Уфы и у главы Башкирии и провал голосования

А вот на оперативке в правительстве Башкирии стало известно, что контрольное управление главы Башкирии возглавил уже давно работающий там и отлично зарекомендовавший Александр Линкевич. Представил коллегам Радий Хабиров и нового министра здравоохранения, о назначении которого было известно еще в минувший четверг. А еще на оперативке в правительстве Радий Хабиров отменил коронавирусные ограничения на разного рода утренники и прочие массовые мероприятия в школах и в детских садах, тем самым разрешив доступ родителей к примеру на выпускные.