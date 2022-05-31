Минеева: 400 млрд рублей достиг общий доход самозанятых москвичей

Для самозанятых граждан столицы власти Москвы создают множество инструментов и площадок, которые должны помочь в их профессиональной деятельности. В том числе речь идет о бесплатных консультациях сотрудников государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Здесь можно получить ответы на любые вопросы по открытию и ведению собственного дела. Кроме того, представлен большой выбор программ для бизнес-обучения, от стартовой «Самозанятость от регистрации до первых клиентов» до курса по обучению всем нюансам ведения своего дела по самым востребованным позициям рынка "Я - самозанятый 2.0".