Краснодарский ЮЗТС представил свою продукцию на выставке «Металлообработка-2022»

Представители завода показали участникам выставки макет обрабатывающего центра серии VC Gantry Machine. Это инновационная разработка, которая предназначена для высокоточной обработки крупногабаритных деталей произвольной сложной формы. Оборудование используется в авиакосмической промышленности, атомной энергетике и других отраслях, а его серийное производство началось в 2021 году.