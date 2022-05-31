Краснодарский ЮЗТС представил свою продукцию на выставке «Металлообработка-2022»

Мероприятие называют важнейшим событием года в российском станкостроении. Свою продукцию на выставке демонстрируют самые крупные предприятия из России и их коллеги из-за рубежа. Краснодарский ЮЗТС представил свое оборудование на стенде кубанской делегации.
Представители завода показали участникам выставки макет обрабатывающего центра серии VC Gantry Machine. Это инновационная разработка, которая предназначена для высокоточной обработки крупногабаритных деталей произвольной сложной формы. Оборудование используется в авиакосмической промышленности, атомной энергетике и других отраслях, а его серийное производство началось в 2021 году.
Делегация ЮЗТС представила посетителям один из основных элементов нового центра — исполнительный узел в рабочем состоянии с вращающейся фрезой. Он играет ключевую роль в точности изготавливаемых деталей, которая составляет несколько микрометров. Отмечается, что данный узел разработан конструкторами ЮЗТС.
В пресс-службе завода также сообщили, что в ходе выставки представители ЮЗТС встретились со своими коллегами из крупнейших российских компаний и обсудили возможное партнерство.
ООО «ЮЗТС» создано в 2016 году на базе легендарного станкостроительного завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Сейчас на заводе идет производство более 20 единиц сложных станков и обрабатывающих центров. Основными заказчиками являются крупные российские госкорпорации.