Хабирову показали «бомжатник» на умной остановке под окнами в самом центре Уфы

Женщина мотивировала свое обращение несколькими причинами. Во первых по документам и по данным портала 2gis расположена остановка должна быть у дома № 128, фактически же она расположена у дома № 130. При этом расположена она в критической близости от окон дома, в подтверждение своих слов женщина к обращению прикрепляет фото сделанное из окна детской комнаты ее квартиры. По фото можно понять, что остановка действительно очень близка к дому, да и отдыхающий на остановке гражданин говорит сам за себя, подтверждая жалобу.