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Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности для школ и детсадов

31 мая 13:53
Фото: 1MI
В новой редакции указа ограничение для родителей на посещение образовательных учреждений отменено, они вступили в силу 31 мая.

Вслед за озвученным на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии поручении главы Башкирии Радия Хабирова снять ковидные ограничения в дошкольных и школьных учреждения был подписан соответствующий документ. На официальном портале правовой информации Башкирии появился указ о внесении изменений в указ главы о повышенной готовности.

Это означает что теперь все действовавшие на протяжении года запреты на посещение родителями утренников без справки о прививке или же ПЦР-теста больше недействительны, а родители могут посещать массовые мероприятия на территории школ и детсадов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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