mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бессараб прокомментировала заявление об индексации пенсий на 10%

31 мая 18:20
Фото: pixabay.com
Светлана Бессараб — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов — прокомментировала слова Михаила Мишустина о подписании постановления об индексации на 10% пенсий неработающим пенсионерам, прожиточного минимума и МРОТ.

Бессараб объяснила, что Государственная дума предоставляет правительству особые полномочия, которые позволяют до конца 2022 года, проводить подобные решения без участия законодательной ветви власти, сообщает RT.

Уже с 1 июня, заявила парламентарий, перечисленные группы лиц начнут получать повышенные пенсии. Депутат подчеркивает важность принятого решения в борьбе с бедностью населения.

О необходимости увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам ранее заявил президент России Владимир Путин. О подписании соответствующего постановления объявил Михаил Мишустин 25 мая на заседании президиума Государственного совета.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48