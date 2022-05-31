Бессараб прокомментировала заявление об индексации пенсий на 10%

Бессараб объяснила, что Государственная дума предоставляет правительству особые полномочия, которые позволяют до конца 2022 года, проводить подобные решения без участия законодательной ветви власти, сообщает RT.
Уже с 1 июня, заявила парламентарий, перечисленные группы лиц начнут получать повышенные пенсии. Депутат подчеркивает важность принятого решения в борьбе с бедностью населения.
О необходимости увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам ранее заявил президент России Владимир Путин. О подписании соответствующего постановления объявил Михаил Мишустин 25 мая на заседании президиума Государственного совета.