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Башкирия отстала от Татарстана на 10 пунктов по уровню благосостояния семей

31 мая 13:08
Фото: 1mediainvest.ru
Таковы данные исследования РИА Рейтинг, составленного по данным Росстата по итогам 2021 года.

Эксперты проанализировали данные о средних зарплатах в регионе и посчитали, сколько свободных денег останется в семьях с одним и двумя детьми после минимальных расходов.

В доход семьи включали две среднегодовые зарплаты за вычетом НДФЛ. Минимальные траты семей рассчитывались как региональные прожиточные минимумы для работоспособных и детей. А, чтобы сопоставить данные в регионах с разными ценами, потенциальный остаток свободных средств корректировали по стоимости потребительской корзины. Поэтому сумма свободных средств является условной величиной и не является фактическим остатком средств у семей.

Башкирия по количеству свободных денег заняла 28 место. У семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается 31,8 тыс. рублей. У семьи с одним ребенком – 42,1 тыс. Татарстане, с которым республика любит соперничать, по этому показателю занял 18 место. Там в семье с двумя детьми остается 39,5 тыс. рублей, с одним ребенком – 50,2 тыс.

Больше всего денег остается у семей, который живут в Ямало-Ненецком автономном округе: если ребенок один, то 105,5 тыс. рублей, если двое – 102,5 тыс. На втором месте по суммам Москва (91,4 и почти 81 тыс. рублей соответственно).

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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