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Житель Ростовской области умер отравившись вяленой рыбой

30 мая 15:55
Фото: pixabay.com
В мае 2022 года в Ростовской области зафиксирован случай гибели человека от ботулизма, причиной которого явилось употребление в пищу вяленой рыбы домашнего приготовления.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с начала 2022 года в области зарегистрировано 5 случаев ботулизма, из которых один с летальным исходом. Об этом пишут «Народные новости» со ссылкой на портал «Привет-Ростов.ру».

«Лучшей профилактикой ботулизма является употребление консервов и рыбной продукции (вяленой рыбы) только промышленного приготовления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ботулизм — это острая инфекционная болезнь, развивающаяся после употребления пациентом продуктов, содержащих токсин ботулизма. Болезнь сопровождается болями в животе, рвотой, повышением температуры, а также нарушением зрения, инкубационный период составляет от нескольких часов до пяти суток.

#Новости#Марина Колодкина#Происшествия
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