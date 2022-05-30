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Вассерман посоветовал выпускникам «искать закономерности» в материале для сдачи ЕГЭ

30 мая 15:47
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Учащимся российских школ депутат Госдумы Анатолий Вассерман дал совет «искать закономерности» в материале в процессе подготовки к единому государственному экзамену.

Беседуя с NEWS.ru он добавил, что подобный принцип лежал в основе классического образования. Он предполагает самостоятельный поиск и понимание закономерности. Но сейчас в современных школах другой принцип — заучивание фактов. Также по мнению эксперта, учащимся нужно искать серьезные книги, где и объясняются данные закономерности.

Так, чтобы запомнить, что треугольник со сторонами три, четыре и пять является прямоугольным, потребуется столько же усилий, чем на то, чтобы понять одной из доказательств Пифагора. Что касается истории, то здесь поможет понимание движущих процессов. Так, упадок Восточной Римской империи связан с крестовыми походами из Западной Европы против Византии. То есть, можно хотя бы запомнить, что оба взятия Константинополя в 1204 и в 1453 годах случились после крестовых походов, добавил парламентарий.

Следует отметить, что в этом году ЕГЭ будет проведен с 26 мая по второе июля в «докоронавирусном» формате. Об этом говориться на сайте Рособрнадзора.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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