Вассерман посоветовал выпускникам «искать закономерности» в материале для сдачи ЕГЭ

Так, чтобы запомнить, что треугольник со сторонами три, четыре и пять является прямоугольным, потребуется столько же усилий, чем на то, чтобы понять одной из доказательств Пифагора. Что касается истории, то здесь поможет понимание движущих процессов. Так, упадок Восточной Римской империи связан с крестовыми походами из Западной Европы против Византии. То есть, можно хотя бы запомнить, что оба взятия Константинополя в 1204 и в 1453 годах случились после крестовых походов, добавил парламентарий.