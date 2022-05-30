У победителей конкурса колясок на дне города Стерлитамак «БСК» отобрала ценный приз

Как оказалось победили в конкурсе другие люди, которые и забрали стиральную машинку из квартиры Ягафаровых. Также сообщил Руслан Ягафаров и о том, что его семье предложили поощрительный подарок — пакет с брендированной продукцией «БСК», майками, кепками и прочим, но семья такое поощрение не приняла.