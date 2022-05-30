Сильный пожар в промзоне Уфы напугал жителей Черниковки густым и сильным дымом

Сегодня, 30 мая около обеда поступило сообщение о горении здания по адресу Индустриальное шоссе, 1/1, что в промзоне Уфы. На место незамедлительно выехали пожарные, которые выяснили, что горит помещение ангарного типа площадью 30 метров, а точнее его обшивка.