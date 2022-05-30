Минеева: Доходы столичного бюджета от МСП увеличились с начала января на 13,5%

"От субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере операций с недвижимостью, поступило более 38,2 млрд рублей налоговых, а также неналоговых платежей. Этот показатель почти на 3,2 млрд рублей, или на 9%, выше показателя аналогичного периода прошлого года. Кроме того, с января по апрель 2022 года поступления в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на транспорте, показали рост в полтора раза, до уровня 8,4 млрд рублей, а в сфере консалтинговой и научной деятельности – почти на 32,4%, до 19,2 млрд рублей", – добавили в пресс-службе.