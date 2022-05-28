«Деньги могут зависнуть»: турагенты Башкирии рассказали о рисках остаться без отдыха

Через четыре дня наступит лето и пора отпусков. Жители Башкирии начали задумываться о заграничных турах. Так, в социальных сетях все чаще пользователи задаются вопросами, имеет ли смысл бронировать туры заранее, ведь в условиях санкций и геополитической обстановки они могут быть отменены в последний момент.
В частности, уфимка Елена считает, что ситуация в туризме уже третий год складывается не самым лучшим образом. Так, по мнению Елены, Уфу «обделяют» рейсами, отсюда и высокая стоимость авиабилетов. Женщина советует брать туры по факту, так как, по ее словам, «возвратов нет, а цены на перебронирование высокие».
Mkset связался с туроператорами Уфы и выяснил, что риск отмены поездки, действительно, в этом сезоне достаточно высок.
В частности, представитель турагентства «Клуба Путешествий «1000 Островов«» Алла сообщила, что прогнозировать что-либо сейчас невозможно. Тем не менее, риск отмены тура, по ее мнению, есть, а бронировать можно только «100% открытые страны» и максимально близко к дате вылета.
В туристической фирме «Доплайн» также сообщили, что бронируют туры «максимум на две недели вперед», так как «что-то всегда может измениться».
— У нас не было глубоких продаж на полгода, на 3-4 месяца вперед мы не продаем туры. Сразу же объясняем, что деньги могут «зависнуть» или рейс не состоится. Соответственно, в этом году у нас подобных случаев у нас не было. Сейчас бронируем только на ближайшее время. Сегодня улетают те, кто вчера забронировал, сообщили в туристической компании «Доплайн».
Представитель компании добавила, что туры отменяются в связи с тем, что авиакомпании, которые должны были осуществить перевозку пассажиров, сделать этого не могут. Соответственно, туры либо отменяются, либо туристы пересаживаются на другие борта с возможной доплатой.
С отменой туров сталкивались и в агентстве «Anex Tour». Как сообщила корреспонденту Mkset сотрудница компании Гузель, в случае, если происходит отмена рейса, как правило, туроператоры предлагают клиенту альтернативу. Это может быть замена направления, города или даты вылета.
Среди причин отмены туров в агентстве перечислили отмену бортов и текущую геополитическую ситуацию.
— Авиакомпании остались без бортов вследствие того, что лизингодатели запретили ими пользоваться. Всегда есть риски, есть от нас независящие факторы. Самое главное, что туристы ничего не теряют, как правило, это будет возврат депозита, перенос поездки или замена направления. Туристам всегда дается выбор, чтобы они не остались без ничего. Мы все риски, как правило, озвучиваем, сообщила Гузель.
Так, в «Анекс Турс» отметили, что они бронируют вылеты у авиакомпаний, которые имеют разрешения и в которых они уверены, что перелет состоится.
Что касается вопроса, за какое время лучше бронировать поездку, по словам Гузель, если необходим определенный отель, то имеет смысл бронировать тур заранее, так как количество номеров ограничено. Например, номеров категории Family в отелях может быть всего 10-15. Если место проживания не в приоритете и «турист сильно переживает, то можно за недели две приобрести».
Прямые вылеты из Уфы, по словам представителя, осуществляются в Турцию и ОАЭ.
— В последние два дня нестабильная валюта, поэтому пошел рост. В связи с этим цены двигаются. Сами авиаперевозчики цены держат, так как у них большие риски. сообщила Гузель.
Между тем, туроператор «Урал Батыр» корреспонденту Mkset сообщил, что туры на лето у них отменяться не будут. Так, жители уже активно начали бронировать поездки, а выбор, по словам представителя, за клиентом — отказаться от тура или же пересесть с возможной доплатой на существующий рейс.
— Никаких отмен не ожидается, все туры будут выполнены. На лето бронируют активно с прошлой недели, запросы и бронирования уже есть. Мы еще занимаемся пересадкой туристов, которые бронировались в январе по раннему бронированию, на другую авиакомпанию. У нас с Турцией хорошие отношения, они также настроены на большой сезон. Никаких отмен не планируется, наоборот, упрощают нам въезд и даже можно расплачиваться в Турции картой «Мир» и рублями, рассказал в турагентсве «Урал Батыр».
Сотрудница агентства отметила, если на август бронировать тур еще можно, то на осень, по ее мнению, лучше не стоит, так как «что-то может поменяться».
Между тем, цены на туры в сравнении с прошлым годом подорожали где-то на 30%. Так, по словам сотрудницы «Урал Батыра», в 2021 году путевка на двоих в среднем стоила 100-110 тысяч рублей, а в текущем — 150-160 тысяч рублей. В компании это связывают с увеличением топливного сбора авиакомпаний на чартерные рейсы, а также с общей нехваткой рейсов.
— Желающих отдыхать много, как только будут добавлены новые рейсы, тогда самолеты будут летать каждый день. Цена будет уменьшаться. Я думаю, чем больше будет предложений от операторов, тем лучше будет снижаться цена,«Урал Батыр».
Между тем, на данный момент прямые рейсы из Уфы есть в Турцию, Арабские Эмираты, а также на Шри-Ланку и Мальдивы.
Ранее Mkset рассказывал о том, что полюбившийся жителям Башкирии бюджетных отдых на озерах Соль-Илецка в этом году также может быть под угрозой срыва. Все дело в том, что ученые высказали опасения по поводу активизировавшихся карстовых процессов под солеными озерами. Кроме того, резидент курорта ООО «Соленые озера» предупредил туристические компании, владельцев гостиниц и гостевых домов о временном запрете на пропуск туристов на водоемы. И пока точных сроков о начале работы курорта нет.