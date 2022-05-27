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Житель Стерлитамака устроил стрельбу из окна дома и ранил 8-летнего мальчика

27 мая 10:30
Фото: 1MI
Житель Стерлитамака выстрелил из пневматического оружия из окна дома по улице Худайбердина и ранил в голову 8-летнего мальчика. В МВД по РБ прокомментировали инцидент.

В Стерлитамаке местный житель устроил стрельбу из окна дома по улице Худайбердина и попал в ухо 8-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, выстрел был произведен из пневматического оружия местным студентом.

Так, пострадавший мальчик с травмой головы поступил в травмпункт, а 18-летний студент был доставлен в отделение полиции. Задержанный утверждает, что в ребенка из пневматического пистолета он попал случайно.

На данный момент правоохранительными органами принимается процессуальное решение.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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