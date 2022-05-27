За минувшие сутки в России зафиксировано еще 4580 случаев заболевания COVID-19

Калужский врач аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок в своем интервью НСН перечислил возможные последствия от перенесенной короновирусной инфекции. Он призывает не игнорировать постковидный синдром, и незамедлительно обращаться за помощью к врачам. По словам доктора не стоит ждать, пока все пройдет само собой, это может привести к опасным для здоровья и жизни последствиям.