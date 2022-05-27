ВКонтакте расскажет, что читает страна: социальная сеть поддержит «Библионочь – 2022»

«Чтение является одним из самых распространённых хобби, мы видим это в том числе по заполняемости раздела „Интересы“ наших пользователей. Мы регулярно поддерживаем акцию „Библионочь“, чтобы многомиллионная аудитория ВКонтакте в интерактивном формате внутри приложения узнавала что-то новое, больше читала и интересовалась произведениями классиков и современных авторов. Вокруг пользователя сегодня очень насыщенное информационное поле — контента много, а времени на взаимодействие с ним мало. Поэтому мы рассчитываем, что наши сервисы помогут людям не только найти больше интересного контента, посвящённого чтению, но и делиться своим опытом и рассказывать о любимых и недооценённых авторах и произведениях».