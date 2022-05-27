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В скором времени ожидается увеличение экспорта из Белоруссии в Россию на 40%

27 мая 04:25
Фото: pixabay.com
Белоруссия намерена нарастить экспорт в Россию на 6,4 млрд долларов, а это почти на 40% больше, чем в предыдущем 2021 г.

Об этих планах Gettyimages.ru сообщил Николай Снопков — заместитель премьер-министра Белоруссии, пишет russian.rt.com.

Также, по словам Николая Геннадьевича, уже обрабатывается заявка по экспорту в Китай товара на 2 млрд долларов.

Заместитель премьер министра озвучивает, что 60% от общего экспорта в марте этого года было поставлено в Китай и Россию. Именно рынки этих двух стран правительство Белоруссии называют самыми перспективными для переориентации экспорта.

Россия также намерена укреплять торговые отношения с Белоруссией. На недавнем совещании, на котором присутствовали представители Минэкономразвития двух стран и Комитета экономической политики Волгоградской области, обсуждались вопросы о расширении внешнеторговых связей региона с Белоруссией.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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