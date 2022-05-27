В Белебее убирают заборы в квартале тюремного замка

Целый ряд металлических и бетонных ограждений, гаражей и бесконтрольных зарослей закрывало не только красивые фасады, но и лишало горожан удобных маршрутов. Поэтому одна из главных идей проекта-победителя Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений в 2021 году «Квартал тюремного замка» — объединение территории, на которой расположены детский сад, церковь, объекты культурного наследия, парковка и привычные пешеходные маршруты. Для этого нужно убрать заборы и бережно зонировать пространство с помощью существующего ландшафта и деревьев.