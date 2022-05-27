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В Белебее убирают заборы в квартале тюремного замка

27 мая 15:40
Фото: 1MI
Комплекс зданий исторического центра Белебея — торговые ряды и здание бывшей тюрьмы времён Екатерины II — ещё недавно был огорожен заборами. Проект возрождения исторического центра города — как места, с которого началась история города Белебей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Целый ряд металлических и бетонных ограждений, гаражей и бесконтрольных зарослей закрывало не только красивые фасады, но и лишало горожан удобных маршрутов. Поэтому одна из главных идей проекта-победителя Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений в 2021 году «Квартал тюремного замка» — объединение территории, на которой расположены детский сад, церковь, объекты культурного наследия, парковка и привычные пешеходные маршруты. Для этого нужно убрать заборы и бережно зонировать пространство с помощью существующего ландшафта и деревьев.

Напомним, главной целью проекта является возрождение исторического квартала Белебея. Тюремный замок станет Центром творческих производств, объединяющим мастеров, учреждений культуры и предпринимателей города.

На территории появятся пространства для неформального общения — площадь тюремного замка, игровая площадка, сухой фонтан, торговые ряды, павильон-мастерская. Как и планировалось, снесены заборы, кроме этого, будет сформирован зелёный каркас территории, который создаст среду для отдыха и общения.

С историей места познакомит игровая инсталляция о Сибирском тракте, в Тюремном замке появится интерактивный музей, рассказывающий историю тюрьмы.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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