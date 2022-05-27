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Страховую сумму вкладов в рублях хотят увеличить

27 мая 10:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi
По инициативе депутата Госдумы Евгения Фёдорова предлагается поднять величину страхового гарантирования для граждан, которые накапливают рублевые средства. Об этом свидетельствует письмо, адресованное главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

RT приводит текст содержания письма, где депутат объясняет свою позицию. По его мнению, закон обеспечивает россиянам при возникновении страховых случаев возвращение денег, что хранятся в банке. Сумма компенсации — до 1,4 млн рублей.

Максимальную сумму возмещения могут получить вкладчики, которые завели разные виды счетов: они могут быть рублевыми, валютными или мультивалютными.

Депутат считает, что в ситуации внешнего санкционного давления на РФ, в частности на финансово-кредитные организации, с целью улучшения репутации национальной валюты, а также для эффективного сбережения средств, стоит повысить страховую сумму по вкладам до 2,8 млн рублей. Речь идет от вкладчиках, хранящих деньги в рублях.

#Новости#Алина Ибрагимова#Экономика
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