Самолет, курай, парковка — что хотят видеть уфимцы в парке имени Ленина после ремонта

В Уфе в очередной раз прошли публичные обсуждения по проекту реконструкции парка имени Ленина. Мероприятие стало уже не первым и явно будет не последним. По данным информированных собеседников Mkset, власти немного нервничают из-за опасений, что начавшаяся реконструкция парка встретит сопротивление общественности. Поэтому «работать с возражениями» решили на этапе их появления.
Нет, мэрия не открыла двери для всех горожан — обсуждения проходят камерно, в сравнительно небольших коллективах. Например, 25 апреля они состоялись на площадке Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники. На встречу с ветеранами, председателями многоквартирных домов Кировского района, депутатами и председателем Общественной палаты приехал мэр города Ратмир Мавлиев. Как следует из пресс-релиза мэрии, на обсуждения также смогли попасть и обычные жители Уфы. 13 мая проект благоустройства парка обсудили на круглом столе в Общественной палате РБ. А 23 мая — с краеведами в Музее истории Уфы. 26 мая обсуждения прошли в администрации Кировского района, и на них пускали только представителей некоммерческих, ветеранских и молодежно-патриотических организаций. По спискам. Благодаря такому подходу процесс получается более управляемым и не затягивается на несколько часов.
Сам парк признан объектом культурного наследия федерального значения. Из этого следует, что значительные по масштабу изменения в нем невозможны. Центральная, наиболее посещаемая и «проходная» часть парка — мемориальная. В парке установлены памятники красноармейцу Александру Матросову, актеру Арслану Мубарякову. Здесь похоронены герой гражданской войны Александр Чеверев, поэт Мажи Гафури, революционер и писатель Шагит Худайбердин. В парке находится братская могила 35 красногвардейцев, погибших во время гражданской войны. Кроме того, в аллее парка установлены памятные доски за выдающиеся успехи Башкирии в сельском хозяйстве, о награждении республики орденом Ленина в 1935, 1957 годах, орденом Октябрьской Революции в 1969 году, орденом Дружбы Народов в 1972 году. Здесь также находится плита в честь принятия 11 октября 1990 года декларации о суверенитете Башкирии и с обещанием установить на этом месте стелу.
В проекте капремонта предусмотрено, что все мемориалы будут сохранены, архитекторы не планируют проводить вырубку деревьев, несмотря на то, что они уже очень старые. Здесь собираются лишь дополнительно посадить молодые саженцы. Это необходимо для того, чтобы молодые деревья успели сформировать крону к тому моменту, когда старые погибнут. Кроме того, планируется установить фонтанчики с питьевой водой, смонтировать систему освещения на дорожках парка, заменить их покрытие. Проектировщики хотят немного изменить дизайн центральной клумбы. Первоначально предполагалось установить кафе и построить капитальные туалеты, но от этой идеи пока отказались. Однако туалеты все же будут — модульные, но с горячим водоснабжением и возможностью круглогодичного использования.
В первозданном виде останутся два построенных в 1979 году фонтана. Инженерные системы, изношенные на 100%, необходимо заменить.
Между фонтанами предложено организовать площадку с амфитеатром, где сможет работать летний кинотеатр и будут проходить различные мероприятия.
Вдали от оживленного пешеходного и автомобильного трафика, на территории, граничащей с Башкирским драмтеатром, спроектированы детская, а также спортивная площадка со стационарными тренажерами. Поблизости будут расположены несколько беседок с подсветкой.
Детская площадка вызвала серьезные споры на обсуждениях двухнедельной давности. Зампредседателя Общественной палаты Рамиль Рахимов предложил «хорошо подумать над размещением детской зоны отдыха в парке», отмечают в мэрии. Он заявил, что городу «не стоит идти на поводу у маленьких кликушествующих группок людей, которые мыслят категориями прошлого века, и перегружать парк детской зоной». По его мнению, мемориальный парк — не место для детских игр. Между тем, по словам архитектора проекта, местные жители наоборот жаловались, что им негде гулять с детьми.
Спустя несколько дней, 18 мая, прозвучало другое резкое заявление. На слушаниях в Музее истории Уфы представители Всемирного курултая башкир настаивали, чтобы на центральной площадке парка необходимо установить памятник кураю. Они посчитали, что этот объект, символ и гордость башкирского народа, «придаст столичному облику национальный колорит и станет привлекательным объектом для посещения туристами и гостями города».
Хотя архитекторы занимаются лишь проектированием парка, во время обсуждений им приходится отвечать и на «непрофильные» вопросы участников. Например, у многих приглашенных горожан претензии по поводу названия парка. Так, краевед Владимир Кучин предложил вернуть парку историческое наименование — Ушаковский. Городской сад был заложен с 1867 по 1872 год в период губернаторства Сергея Ушакова и был назван в его честь.
Другие горожане согласны, что парк необходимо переименовать, но по-другому. Председатель организации «Дети войны» Александр Палтусов считает, что в парке необходимо вернуть на историческое, центральное место, памятник Александру Матросову. Соответственно, и парк должен получить имя героя (имя Александра Матросова тоже историческое, парк носил его ранее, но потом был переименован).
Александр Палтусов напомнил, что совсем рядом расположен сквер имени Ленина. Называть два парка одинаково, по его мнению, неправильно. С ветераном согласны другие представители старшего поколения. Им дороги воспоминания о парке со старым названием, и они, кстати, не против установки в нем кафе и детской площадки. Когда-то в парке были и кафе, и аттракционы, и кинотеатр.
«Сам парк расположен у пяти высших учебных заведений. Ему сам бог велел называться молодежным. Или студенческим. У нас более 100 национальностей — давайте назовем парк имени Дружбы народов или, еще лучше, Парк мира. У нас есть улица Мира, а Парка мира нет. В нашей сегодняшней ситуации слово „мир“ должно идти вперед», — заявил Александр Палтусов.
Председатель федерации парашютного спорта Гайрат Манаев предложил поставить в парке самолет.
«У нас очень много списанных самолетов Ан-2. Это была бы изюминка парка», — считает он.
Его идею поддержал член Морского собрания Башкирии Ильдар Исхаков. Можно поставить и вертолет, считает он. В 2014 году Морское собрание смогло организовать доставку и установить рубку подводной лодки в парке Победы. Теперь можно установить и самолет, заявил он.
Архитектор проекта заметила, что летная тема никак не вписывается в проект парка, но ведущая слушаний оказалась более покладистой — предложение внесли в протокол.
Представитель центра «Ломая барьеры» поинтересовалась, будет ли в парке тактильная площадка. Узнав, что в техзадании такая задача не ставилась, попросила рассмотреть такое предложение.
Не будет парковки — не будет парка, заявил руководитель регионального отделения всероссийской полицейской организации Тагир Фарахов.
«Вокруг все забито, люди, тем более с детьми, сюда не придут. Единственное — будут бегать студенты, как сейчас бегают. Предусмотрите парковку, пожалуйста», — попросил он.
«И остановки нет», — поддержали его из зала.
Архитектор проекта напомнила, что парк является объектом культурного наследия, и размещать на его территории объекты, которые не были предусмотрены исторически, нельзя. Впрочем, Минтранс разрабатывает сеть платных парковок, и рядом с парком они появятся.
По сравнению с предыдущими обсуждениями эти прошли на удивление спокойно. Участники не блистали чересчур оригинальными идеями, проект им в целом понравился. Все были достаточно спокойны и дружелюбны. Как сообщил Mkset информированный источник, проекту предстоит еще несколько обсуждений в узких кругах горожан. Накал страстей там будет зависеть от специфики аудитории.