Почему дворы больше никогда не будут прежними?

— Мы стремимся так проектировать свои проекты, чтобы территория комфорта жильцов не была ограничена пределами их квартир, а простиралась далеко за их пределы. Поэтому в наших жилых комплексах двор не только призван стать продолжением уютной домашней среды, но и быть мультифункциональным пространством, где каждый житель вне зависимости от возраста и темперамента сможет найти занятие по душе и с удовольствием проводить свой досуг. Например, в ЖК «Новатор» мы планируем реализовать авторский проект благоустройства Sport& Play. Его концепция подразумевает целую философию основанную на внимательном отношении человека к своему здоровью и строится на возможности организации активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе, не покидая безопасную территорию двора. — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».