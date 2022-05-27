Обзор флагманского процессора Intel Core i9-10980HK

Что касается графических возможностей процессора Intel Core i9-10980HK, то они представлены поддержкой одновременной трансляции картинки на 3 монитора, интерфейсами DVI, DisplayPort, HDMI и eDP. Возможностей встроенного видеоядра вполне достаточно для воспроизведения видео в 4К-разрешении в формате 4096×2304 пикселей при частоте 30 Гц по каналу HDMI 1.4. При использовании eDP частота обновления возрастает до 60 Гц при идентичном разрешении. Также процессор поддерживает DirectX 12 версии и OpenGL 4.5.