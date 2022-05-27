Мочились на лицо: хоккеистов из Башкирии подозревают в надругательстве над игроком

Инцидент произошел еще в начале апреля, однако огласку «страшная история насилия» получила только сейчас, сообщила Гордон. Родители пострадавшего ребенка обратились за помощью к правозащитникам, поскольку руководство хоккейного клуба, по данным юриста, «продолжает бездействовать и отмалчиваться».
Все произошло в Туймазах во время чемпионата по хоккею среди 12-летних юношей, который проходил с 30 марта по 3 апреля («Торос», к слову, стал победителем этого турнира). Воспитанники нефтекамского клуба в период проведения матчей жили в гостинице «Башкортостан».
По словам юриста Гордон, юные спортсмены сначала играли в номере в игру «Летела ворона», а затем один из подростков якобы предложил сверстникам сексуальные игры. Когда один из мальчишек отказался в этом участвовать и ушел, партнеры по команде якобы вернули его силой. Далее, со слов Гордон, над ребенком начали издеваться.
«В номере последовали насильственные извращенные действия в отношении подростка. В силу того, что К. не подчинялся, его избивали и надругались»,Екатерина Гордон.
По ее данным, 10-летнего спортсмена не оставили в покое и в дальнейшем: в оставшиеся дни турнира его якобы окунали головой в унитаз, зачинщик расправы также якобы заставлял других подростков мочиться на лицо своей жертвы. Все это якобы продолжилось и после возвращения команды в Нефтекамск. Мальчику, со слов юриста, якобы присылали »sms-сообщения извращенного смысла», распускали о нем компрометирующую информацию по городу и в школе.
Сейчас пострадавший от насилия и травли ребенок находится под защитой юристов. Они подали заявление в следственное управление СКР по Башкирии с требованием провести проверку по данному инциденту.
Правозащитники задаются вопросом, почему руководители спортшколы не были осведомлены о нездоровой ситуации, сложившейся в команде, и не приняли необходимые меры.
«Мы надеемся, что руководство команды ХК „Торос“ примет жесткие меры по отношению к юным извращенцам. Просто скрыть эту ситуацию у вас не получится», — говорится в сообщении Екатерины Гордон.
Пострадавший ребенок, по ее данным, больше не ходит на тренировки, а подозреваемые в насилии подростки продолжают заниматься в спортшколе.
В ХК «Торос» комментировать ситуацию отказались.
«На данный момент мы никаких комментариев по этому поводу не даем, спасибо за звонок, до свиданья», — сказал представитель пресс-службы хоккейного клуба.
В СКР по Башкирии пока не подтверждают, что в ведомство поступило заявление о насилии над ребенком.