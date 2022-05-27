Мочились на лицо: хоккеистов из Башкирии подозревают в надругательстве над игроком

По ее данным, 10-летнего спортсмена не оставили в покое и в дальнейшем: в оставшиеся дни турнира его якобы окунали головой в унитаз, зачинщик расправы также якобы заставлял других подростков мочиться на лицо своей жертвы. Все это якобы продолжилось и после возвращения команды в Нефтекамск. Мальчику, со слов юриста, якобы присылали »sms-сообщения извращенного смысла», распускали о нем компрометирующую информацию по городу и в школе.