Мишустин: Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов

Банк России снизил ключевую ставку сразу до 11%. Это позволит системно поддерживать меры, принятые в том числе кабмином, по расширению доступности кредитов для крупных предприятий, малого и среднего бизнеса и, само собой, для простых граждан при ипотечном кредитовании, пояснил Мишустин.