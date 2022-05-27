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Мишустин: Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов

27 мая 09:56
Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин выступил на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Он заявил, что решение ЦБ о понижении ключевой ставки до 11% даст возможность расширить доступность кредитов для бизнеса и для граждан. Об этом пишет ria.ru.

Банк России снизил ключевую ставку сразу до 11%. Это позволит системно поддерживать меры, принятые в том числе кабмином, по расширению доступности кредитов для крупных предприятий, малого и среднего бизнеса и, само собой, для простых граждан при ипотечном кредитовании, пояснил Мишустин.

Отметим, что Центробанк решил снизить ключевую ставку с 14% до 11% 26 мая.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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