mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ХК «Торос» прокомментировал сообщения о насилии над юным хоккеистом в Туймазах

27 мая 15:56
Фото: 1MI
В хоккейном клубе заявили, что сразу после обращения родителей пострадавшего ребенка было начато служебное расследование, а также были приняты меры в отношении тренера и воспитанников команды.

ХК «Торос» прокомментировал инцидент с насилием, который якобы произошел еще в начале апреля на турнире в Туймазах. Как сообщала юристка Екатерина Гордон, подростки якобы надругались над членом команды, отказавшимся от «сексуальных игр».

Так, в нефтекамском клубе «Торос» заявили, что сразу после обращения родителей пострадавшего мальчика была организована служебное расследование. В результате чего тренер команды был отстранен от работы, а трое воспитанников сначала были отстранены, а после проведения тренерского совета спортшколы — отчислены.

— Клуб, безусловно, осуждает противоправные действия в любой форме в отношении воспитанников и пресекает подобные случаи, сообщили в ХК «Торос»

Кроме того было отмечено, что хоккейный клуб находится «в полном взаимодействии с правоохранительными органами».

Напомним, что проверку в отношении ХК «Торос» начала проводить и прокуратура Башкирии. В частности, надзорное ведомство оценит как тренеры спортшколы исполняли обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Также проверку проводит и следственный комитет.

Тем временем, мать одного из мальчиков, которого называют «зачинщиком» заявила, что дети ни в чем не виноваты.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48