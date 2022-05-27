ХК «Торос» прокомментировал сообщения о насилии над юным хоккеистом в Туймазах

Так, в нефтекамском клубе «Торос» заявили, что сразу после обращения родителей пострадавшего мальчика была организована служебное расследование. В результате чего тренер команды был отстранен от работы, а трое воспитанников сначала были отстранены, а после проведения тренерского совета спортшколы — отчислены.