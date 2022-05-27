mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Бородюк рассматривает Дзюбу в качестве возможного приобретения "Торпедо"

27 мая 18:37
Фото: pixabay.com
Александр Бородюк рассматривает Дзюбу в качестве возможного приобретения "Торпедо"

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на телеканал "Матч ТВ", главный тренер автозаводцев форвард может позитивно повлиять на микроклимат в команде, но в то же время следует с осторожностью подпускать его в сложившийся коллектив. Кроме того, по его мнению, нужно посмотреть на движение игрока, поскольку современный футбол предполагает очень высокие скорости.

Добавим, что 30 июня Артем Дзюба официально станет свободным агентом в связи с истечением срока его контракта с "Зенитом". Накануне футболист уже попрощался с клубом. "Торпедо" впервые за семь лет снова выступит в РПЛ: черно-белые благодаря ничьей с краснодарской "Кубанью" и осечкам конкурентов выиграли ФНЛ и завоевали прямую путевку в премьер-лигу

#Новости#Ольга Земскова#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48