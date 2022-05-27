Александр Бородюк рассматривает Дзюбу в качестве возможного приобретения "Торпедо"

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на телеканал "Матч ТВ", главный тренер автозаводцев форвард может позитивно повлиять на микроклимат в команде, но в то же время следует с осторожностью подпускать его в сложившийся коллектив. Кроме того, по его мнению, нужно посмотреть на движение игрока, поскольку современный футбол предполагает очень высокие скорости.