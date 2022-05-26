Вас не спросили: горсовет Уфы отказался назначать общественные обсуждения проектов

В Горсовет поступило письмо от имени мэра с просьбой не рассматривать проекты решений о назначении общественных слушаний по трем проектам планировки и межевания, сообщил спикер Марат Васимов на заседании в четверг, 26 мая.
Так, обсуждать с горожанами не будут проекты в Орджоникидзевском, Октябрьском и Калининском районах Уфы. Депутаты планировали назначить процедуры на сегодняшнем совещании, однако 20 мая республиканские власти приняли постановление, разрешающее не проводить общественные слушания по проектам, предусмотренным в генплане, а также по проектам правил застройки и землепользования, проектам планировки территории.
В Калининском районе ранее планировалось провести слушания по проекту планировки и межевания территории, ограниченной улицами Апрельской, Механизации, Сельской и Байконурской. Там собираются возводить многоквартирные жилые дома.
Кроме того, планировали вынести на общественные обсуждения изменения, внесенные в ранее утвержденный проект планировки и межевания в Октябрьском районе. На территории, ограниченной улицами Комсомольской, Малой Тихорецкой, Николая Ковалева и Вишерской, располагается жилая застройка с индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Там собираются снести частные дома, хозпостройки и другие объекты.
Кроме того, обсуждения не будут назначены по проекту планировки и межевания квартала в промзоне в Орджоникидзевском районе Уфы — территории, ограниченной Новоалександровским шоссе, улицей Юбилейная и проектируемой улицей.
Общественные обсуждения, о которых идет речь, в любом случае не имели никакого юридического статуса и ни на что не влияли, считает директор агентства «План А» (консультирует застройщиков) Иван Зорин.
«По закону администрация города должны только принять к сведению результаты слушаний. Они не обязательны к исполнению. Граждане имеют право выражать свое мнение в письменной или электронной форме через соответствующие информационные каналы. И все это никуда не исчезнет, никто не говорит, что будут прятать данные о том, что где строится. Просто не будут проводиться эти цирковые балаганы, на которые с одной стороны застройщик приглашает своих знакомых, друзей либо сторонников стройки, а с другой стороны — оппозиция (администрация города или района или конкуренты или реальные противники стройки). Суть этого балагана состояла в том, кто громче крикнет. Покричали для галочки — разошлись. Де юре никакого смысла это не имеет. Поэтому решение убрать этот цирк я считаю абсолютно верным», — прокомментировал он.
Ивн Зорин также отметил, что проведение обсуждений требовало траты средств и времени как со стороны застройщиков, так и со стороны администрации, при этом никакого результата они не приносили. У граждан же есть «нормальные средства выразить свое мнение», отметил он. Например, можно жаловаться в надзорные органы. Этот инструмент является гораздо более действенным, поскольку по обращениям проводят проверки.
До сих пор процесс подготовки, согласования и утверждения проектов планировки и межевания мог занимать до года и более, при этом непосредственно работа архитектора занимала ничтожную часть этого времени, объяснил сотрудник одной из проектных организаций. Обсуждения заключались в том, что после всех согласований в мэрии на определенный срок вывешивали демонстрационные материалы. Желающие изучить их находились далеко не всегда. Однако при стендах должен был дежурить сотрудник (в идеальном варианте — проектировщик), способный рассказать о том, что планируется построить. Принимали замечания по проекту, на каждое из них готовили ответы. Количество таких обращений в случае скандальных проектов могло исчисляться тысячами, а по некоторым проектам — не поступало вовсе.
Процесс получения разрешительной документации был сложным и длительным.
«Его решили существенно упростить, исключив вот этот этап общественных обсуждений», — объяснил он.
Фактически же, если инициатор проекта имел возможности ускорить его принятие — он это делал, и никакие обсуждения не могли этому помешать.