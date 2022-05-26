Вас не спросили: горсовет Уфы отказался назначать общественные обсуждения проектов

«По закону администрация города должны только принять к сведению результаты слушаний. Они не обязательны к исполнению. Граждане имеют право выражать свое мнение в письменной или электронной форме через соответствующие информационные каналы. И все это никуда не исчезнет, никто не говорит, что будут прятать данные о том, что где строится. Просто не будут проводиться эти цирковые балаганы, на которые с одной стороны застройщик приглашает своих знакомых, друзей либо сторонников стройки, а с другой стороны — оппозиция (администрация города или района или конкуренты или реальные противники стройки). Суть этого балагана состояла в том, кто громче крикнет. Покричали для галочки — разошлись. Де юре никакого смысла это не имеет. Поэтому решение убрать этот цирк я считаю абсолютно верным», — прокомментировал он.