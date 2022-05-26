В Уфе выезд на трассу M-5 из Шакши будет закрыт в течение четырёх месяцев

В Уфе выезд из микрорайона Шакша на трассу М-5 будет перекрыт в течение ближайших четырёх месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Приуралье».
Движение на данном участке будет ограничено в связи проведением реконструкционных работ на участке транспортной развязки на км 1492+940 автодороги М-5 «Урал». Отмечается, что в этот период будут действовать альтернативные объезды.
Проехать по основному ходу дороги М-5 «Урал» автомобилисты смогут беспрепятственно. Ограничение на въезд продлится в период с 1 июня по 30 сентября — запланированной датой завершения дорожных работ.
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе автомобильное движение будет ограничено на нескольких центральных улицах города. Так, полноценно передвигаться на автомобиле по улицам Чернышевского и Коммунистической будет нельзя до середины лета.