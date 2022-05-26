В ЕП обсуждается предложение ввести пошлину на импорт энергоресурсов из РФ

По мнению европарламентария, полное блокирование торговли приведет к уменьшению поставок товаров и повышению на них стоимости. В то же время доход от увеличения цен наблюдается у страны-экспортера. При применении пошлин цена на товары повышается тоже, но полученные в результат средства остаются в стране-импортере.