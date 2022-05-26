В Башкирии за неделю цены на ряд продуктов снизились на 13,4%

Между тем, за неделю вновь подорожали морковь и лук — на 4,4% и 3,7% соответственно. Килограмм овощей можно приобрести 70,6 рубля и 50,72 рубля.
В Башкирии за неделю, а именно с 13 по 20 мая, стоимость капусты на прилавках снизилась на 13,4% — килограмм можно приобрести за 60,63 рубля. Также в цене на 12,1% подешевел десяток яиц — средняя стоимость составила 66,86 рубля.
Далее, стоимость снизилась на картофель, помидоры и свеклу. В среднем данные овощи можно приобрести за 54,43 рубля, 170,89 рубля и 63,8 рубля соответственно.