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В Башкирии за неделю цены на ряд продуктов снизились на 13,4%

26 мая 06:26
Фото: 1MI
С 13 по 20 мая подешевели капуста, десяток яиц, картофель, помидоры и свеклу, однако морковь и лук вновь подорожали, сообщает Башстат.

Между тем, за неделю вновь подорожали морковь и лук — на 4,4% и 3,7% соответственно. Килограмм овощей можно приобрести 70,6 рубля и 50,72 рубля.

В Башкирии за неделю, а именно с 13 по 20 мая, стоимость капусты на прилавках снизилась на 13,4% — килограмм можно приобрести за 60,63 рубля. Также в цене на 12,1% подешевел десяток яиц — средняя стоимость составила 66,86 рубля.

Далее, стоимость снизилась на картофель, помидоры и свеклу. В среднем данные овощи можно приобрести за 54,43 рубля, 170,89 рубля и 63,8 рубля соответственно.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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