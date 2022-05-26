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Татьяна Минеева: “Ковидная амнистия” является реальным подспорьем для МСП Москвы

26 мая 08:17
Глава Москвы Сергей Собянин объявил с 1 июня “ковидную амнистию” - с жителей столицы РФ не будут взыскивать назначенные, но неуплаченные штрафы за нарушение противокоронавирусных ограничений. Кроме этого, гражданам вернут часть средств, уплаченных в виде штрафов.

Решение столичного мэра прокомментировала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

“Ковидная амнистия” - реальное подспорье для московского бизнеса. Денежные потери бизнеса от проверок в 2021 году продолжали сокращаться: с 42,3 млрд руб. до 30 млрд руб. В 2021 году средний штраф уменьшился на 34%. Но все же “ковидные” штрафы были реальной нагрузкой для бизнеса”, - цитирует Минееву vostokmedia.com.

Сергей Собянин отметил, что привлечение к административной ответственности в виде штрафов помогло спасти жизни и здоровье жителей Москвы. Эта практика внесла значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако на сегодняшний день многие из принимаемых ранее мер по нераспространению нового вируса уже неактуальны.

“Маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого делать не следует. Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой”, - сказал Собянин.

По его словам, сегодня эта опасность миновала, и есть другие проблемы, вызовы. В правительстве наблюдают снижение реальных доходов граждан, поэтому Собянин принял решение о “ковидной амнистии”.

Глава российской столицы добавил, что органы исполнительной власти больше не будут проводить работу по взысканию неуплаченных штрафов за несоблюдение антиковидных ограничений. Одновременно с этим московское правительство выплатит гражданам и предпринимателям субсидии для компенсации штрафов, которые были уплачены ранее.

Амнистия распространяется на штрафы, которые были наложены московскими органами исполнительной власти и подведомственными организациями за нарушение любых антиковидных ограничений за исключением несоблюдения режима самоизоляции в период болезни коронавирусом. Сергей Собянин считает, что зараженный ковидом человек, выходя из дома, сознательно подвергал опасности жизнь и здоровье окружающих. По оценке Собянина, общая сумма возврата или прекращения взыскания средств должна составить порядка 13,6 миллиарда рублей.

Чтобы получить субсидии, физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям необходимо обращаться в центры «Мои документы» до 31 декабря текущего года. Сюда нужно представить документы, подтверждающие назначение административного штрафа и его уплату. Формы заявлений будут опубликованы на портале mos.ru.

При этом, по прогнозам медиков, к осени заболеваемость ковидом может снова начать расти.

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