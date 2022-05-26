Татьяна Минеева: “Ковидная амнистия” является реальным подспорьем для МСП Москвы

“Ковидная амнистия” - реальное подспорье для московского бизнеса. Денежные потери бизнеса от проверок в 2021 году продолжали сокращаться: с 42,3 млрд руб. до 30 млрд руб. В 2021 году средний штраф уменьшился на 34%. Но все же “ковидные” штрафы были реальной нагрузкой для бизнеса”, - цитирует Минееву vostokmedia.com.