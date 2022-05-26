Суд счел необоснованным иски киносети Мамута к "Трасту" об изменении условий кредитов

Суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций по искам АО «Синема Парк» и A&NN INVESTMENTS LIMITED к «Трасту» об изменении условий кредитов.
Как сообщается, компании Мамута, ссылаясь на пандемию коронавируса, требовали значительного изменения условий кредитов: продлить их срок до 2027 года, освободить их от уплаты процентов за второй квартал 2020 года и снизить ставку до 1% годовых на оставшийся период. В прошлом году Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иски киносети в полном объеме. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил эти решения в силе.
Однако банк «Траст» смог обжаловать все судебные акты в Арбитражном суде Московского округа. Было признано, что предыдущие инстанции необоснованно не дали оценки доводам «Траста» о том, что истец не мог исполнить обязательство и до пандемии, и ошибочно не исследовали вопрос о соразмерности периода действия ограничений заявленному истцом периоду восстановления. Также было указано на процессуальные нарушения, допущенные при оценке доказательств.
Представители «Траста» рассказали, что истец использовал сложившуюся ситуацию с пандемией, чтобы уйти от своих обязательств, с исполнением которых у него возникли проблемы еще в 2018 году. В банке назвали решение Арбитражного суда Московского округа ожидаемым.
«Все споры направлены на новое рассмотрение. Общая сумма задолженности киносети — более 19 миллиардов рублей, что, по нашей оценке, значительно превышает стоимость всего бизнеса», — прокомментировали в «Трасте».