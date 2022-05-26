Суд счел необоснованным иски киносети Мамута к "Трасту" об изменении условий кредитов

Как сообщается, компании Мамута, ссылаясь на пандемию коронавируса, требовали значительного изменения условий кредитов: продлить их срок до 2027 года, освободить их от уплаты процентов за второй квартал 2020 года и снизить ставку до 1% годовых на оставшийся период. В прошлом году Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иски киносети в полном объеме. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил эти решения в силе.