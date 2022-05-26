mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера

26 мая 09:07
Фото: Ростелеком
Услуга «Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных облачных решений «Ростелекома» для бизнеса любого масштаба.

«Ростелеком» расширяет возможности для компаний-клиентов услуги «Виртуальная АТС» — теперь к сервису можно подключить номера любых операторов. Заказчики смогут расширить коммуникации со своими клиентами и сохранят важные контакты, используя привычные номера. Все полезные дополнительные функции виртуальной АТС, такие как запись разговоров, голосовая почта или аналитика речи, на ранее подключенных номерах будут доступны сразу после подключения к услуге. Обработка входящих звонков будет выполняться инструментами Виртуальной АТС.

— Предприниматели хотят повышать надежность сервиса и качество обслуживания своих клиентов с помощью анализа разговоров или равномерного распределения звонков. Переход на многоканальную виртуальную АТС с привычным номером решает все возникающие трудности, — говорит директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома» Елена Нечай.

Услуга «Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных облачных решений «Ростелекома» для бизнеса любого масштаба. Воспользоваться услугой могут компании, работающие более чем в 500 городах России. Номера любых операторов уже можно подключить к ВАТС в любом из них. Подробные условия подключения сервиса доступны на сайте компании.

#Новости#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48