На юге Молдавии засуха грозит урожаю пшеницы

Издание РИА Новости, ссылаясь на слова Дынги сообщает, что со времени последней засухи прошло два года. Тогда правительство не выделяло денег в систему ирригации. Аграрии продолжают ждать помощи и в рамках ассоциации «Сила фермеров» бьют тревогу. Сейчас уже видно, что страдают культуры. Об этом пишет RT.