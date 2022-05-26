mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На ПМЭФ назовут город-организатор первых в истории «Игр Будущего»

26 мая 13:28
Фото: photo.roscongress.org
В июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявят город, получивший право провести первый в истории технологичный турнир «Игры Будущего». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, большой интерес к проведению у себя нового спортивного мероприятия показали многие города страны. Он отметил, что субъекты-кандидаты имеют опыт проведения таких состязаний, располагают для этого необходимой инфраструктурой и заручились поддержкой волонтеров. Чернышенко заявил, что город - организатор соревнований будет объявлен в июне на ПМЭФ, передает newsnn.ru.

Министр спорта Олег Матыцин назвал «Игры Будущего» тем форматом соревнований, который поможет привлечь активную молодежь в спорт и продвигать истинные ценности спорта – упорство и волю к победе, честность в достижении результата, командную работу.

Основатель международного спортивного проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал, что в города-кандидаты будут приезжать инспекции с целью определения наиболее подходящего места проведения первых соревнований. Он отметил, что все заявки проработаны качественно.

Более 40 регионов изъявили желание провести турнир, девятнадцать из них направили в адрес организаторов пакет заявочной документации. По итогам отборочного этапа сформирован шорт-лист кандидатов.

Холдинг 1MI - информационный партнер форума.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48