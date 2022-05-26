На ПМЭФ назовут город-организатор первых в истории «Игр Будущего»

По его словам, большой интерес к проведению у себя нового спортивного мероприятия показали многие города страны. Он отметил, что субъекты-кандидаты имеют опыт проведения таких состязаний, располагают для этого необходимой инфраструктурой и заручились поддержкой волонтеров. Чернышенко заявил, что город - организатор соревнований будет объявлен в июне на ПМЭФ, передает newsnn.ru.
Министр спорта Олег Матыцин назвал «Игры Будущего» тем форматом соревнований, который поможет привлечь активную молодежь в спорт и продвигать истинные ценности спорта – упорство и волю к победе, честность в достижении результата, командную работу.
Основатель международного спортивного проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал, что в города-кандидаты будут приезжать инспекции с целью определения наиболее подходящего места проведения первых соревнований. Он отметил, что все заявки проработаны качественно.
Более 40 регионов изъявили желание провести турнир, девятнадцать из них направили в адрес организаторов пакет заявочной документации. По итогам отборочного этапа сформирован шорт-лист кандидатов.
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