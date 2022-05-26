На ПМЭФ назовут город-организатор первых в истории «Игр Будущего»

По его словам, большой интерес к проведению у себя нового спортивного мероприятия показали многие города страны. Он отметил, что субъекты-кандидаты имеют опыт проведения таких состязаний, располагают для этого необходимой инфраструктурой и заручились поддержкой волонтеров. Чернышенко заявил, что город - организатор соревнований будет объявлен в июне на ПМЭФ, передает newsnn.ru.