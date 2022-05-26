«Кому помешали?»: вслед за слиянием двух вузов в Уфе решили объединить колледжи

С просьбой предотвратить слияние коллежей родители студентов обратились к главе Башкирии Радию Хабирову. Соответствующее обращение к главе Башкирии было опубликовано на сайте электронной приемной органов власти.
Поглощение УХГК (Уфимский художественно-гуманитарный колледж — прим. ред.) другим колледжем родители считают нарушением законных прав студентов, которые решили поступать именно в это учебное заведение. Подчеркивается, что при выборе учреждения абитуриенты руководствовались высоким качеством образования, опытным педагогическим составом и широкими перспективами после выпуска. Теперь родители опасаются, что объединение ссузов может негативно повлиять на качество образования.
— В нашем колледже обучаются 243 студента — их планируется перевести в ГБПОУ Уфимский промышленный колледж, который полностью укомплектован и будет вести набор студентов на 2022-2023 учебный год. Мы категорически против посменного обучения, так как многие студенты колледжа дополнительно посещают кружки и секции, пишет автор обращения Зубова В.
Кроме того, автор обращения обеспокоена тем, что в художественно-гуманитарном колледже обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый подход, а в объединенном колледже обеспечить его, по ее словам, не представляется возможным. Также перевод в другое учебное заведение, по мнению родителей, может нанести студентам «психологическую травму».
Родители боятся, что студентов могут распределить в другие корпуса, хотя немаловажным фактором для абитуриентов при выборе места учебы являлось и его местоположение.
— Во-первых, ему до колледжа сейчас идти пешком 10-15 минут, до того колледжа я вообще не знаю, как он будет добираться. Во-вторых, я сама его окончила, дочь здесь училась. Там прекрасные педагоги, некоторых знаю лично, потому что они меня учили. Кому помешал этот колледж?рассказала мать второкурсника художественного колледжа Светлана Н.
На особую атмосферу, сложившуюся в художественно-гуманитарном колледже, указывает и автор обращения на сайте электронной приемной. Женщина подчеркивает, что учреждение было основано в 1974 году и «несмотря на происходившие в стране перипетии» сохранило богатые традиции, уникальные специальности. Кроме того, в колледже воспитали «во многих поколениях студентов искреннюю любовь к творчеству, искусству и ремеслам». В дальнейшем при слиянии ссузов родители студентов опасаются, что «нить поколений неизбежно прервется».
— Пожалуйста, услышьте нас! Наши дети хотят учиться в том учебном заведении, которое они выбрали, в которое поступили, и получить соответствующий диплом! Мы, родители, полностью их в этом поддерживаем, пишет Зубова В. на сайте электронной приемной.
Министерство образования Башкирии в ответ на запрос корреспондента Mkset сообщило, что слияние ссузов проводят «в целях повышения качества образования, сохранения преемственности образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ по подготовке специалистов среднего звена». Власти считают, что реорганизация «позволит сконцентрировать материальные, финансовые, кадровые ресурсы образовательной организации».
Негативных последствий от реорганизации колледжей, согласно заключению республиканской комиссии, выявлено не было. Сам учебный процесс будет организован, как сообщают в министерстве, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Что касается самого процесса, то в сентябре–октябре 2022 года обучение студентов будет проходить в две смены, а дальнейшем — в одну смену. По данным Минобра, будет соблюдаться график чередования теоретического и практического обучения, а штатное расписание учреждения будет пересмотрено.
Иногородним студентам Уфимского художественно-гуманитарного колледжа после слияния при необходимости власти обещают предоставить место в общежитии уже художественно-промышленного колледжа.
Реорганизация, согласно распоряжению правительства, должна быть завершена до 1 августа 2022 года. И начиная с 2023 года студенты художественно-гуманитарного колледжа будут получать дипломы об окончании уже Уфимского художественно-промышленного колледжа.
Тем временем в приказе министерства образования РБ ответственность за принятие в учреждение студентов ложится на директора Уфимского художественно-промышленного колледжа Рамиля Кагирова. Что касается сотрудников поглощаемого учреждения, то в министерстве образования РБ Mkset пояснили, что им будет предложено перейти в штат образованного колледжа.
Отметим, что для Уфы это не первое слияние учебных заведений. Так, в январе 2021 года впервые заговорили о возможном объединении Уфимского государственного авиационного университета с Башкирским государственным университетом. Тогда новость была воспринята отрицательно как преподавателями, так и студентами. В частности, члены попечительского совета УГАТУ просили гендиректора «Ростеха» не допустить слияния вузов, а выпускники создали петицию.
Судя по всему, аргументы властей оказались более существенны, и 8 февраля прошлого года глава Башкирии заявил о намерении объединить два вуза. Мотивировалось это тем, что вокруг региона сложились мощные научно-образовательные комплексы, федеральные университеты.
Между тем сообщения об объединении вузов Радий Хабиров назвал провокациями «узколобых людей, которые не понимают, что если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия университетов, мы из конкурентной борьбы выплывем и никогда туда не вернемся».
Несмотря на большую дискуссию вокруг слияния, в конце 2021 года на федеральном уровне было принято окончательное решение о объединении башкирских вузов под единым названием «Уфимский университет науки и технологии» — УУНТ. Тогда Радий Хабиров заявлял, что будущий университет станет «флагманом инновационного развития республики».
Как реорганизация уфимских колледжей повлияет на качество получаемого образования, остается только догадываться, так как публичных заявлений о процветающем будущем единого колледжа не было. Хотя в целом Радий Хабиров еще в феврале заявлял о поддержке среднего профессионального образования в Башкирии.
По словам замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко, в ближайшие годы в России планируется провести масштабную реформу всего среднего профессионального образования. В результате которой количество специальностей будет сокращено, но «ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна». Так же срок обучения сократится, а «демонстрационный экзамен» WorldSkills станет обязательным.