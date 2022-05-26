Глава Ставрополья Владимиров обратился к депутатам с посланием

С 2014 года глава региона ежегодно выступает перед Законодательным собранием Ставропольского края. Его послание традиционно несет важную политическую нагрузку. На этот раз губернатор рассказал о динамике развития Ставрополья за прошлый год. В частности, он выразил признательность врачам и всем специалистам, которые помогали преодолеть кризис последних лет, связанный с коронавирусной инфекцией. Губернатор на конкретных цифрах продемонстрировал рост инвестиций, объемов производства, доходов краевого бюджета. Владимиров также призвал земляков помнить, что Ставрополье является сельскохозяйственным регионом, а значит, отвечает за продовольственную безопасность страны. Об этом пишет «Ставропольская правда».
Особая часть выступления была посвящена поддержке военнослужащих — как участников спецоперации, так и всех ветеранов боевых действий. Владимиров подчеркнул, что считает необходимым расширить местный пакет мер поддержки для этой категории граждан.
Также глава Ставрополья не обошел вниманием насущную тему взаимодействия региона с Донбассом. В частности, министерству экономики и развития края было дано поручение до 15 июня разработать сводный межведомственный план сотрудничества с ЛДНР.
Другой ключевой темой послания Владимирова стало развитие Кавказских Минеральных Вод. Он поручил проработать внедрение системы лояльности для отдыхающих и создать пакет привилегий для молодежи. В планах главы Ставрополья проект, который позволит каждому молодому россиянину за годы учебы хотя бы раз отдохнуть в регионе КМВ. Чтобы решить эту задачу, потребуется создать систему льготных поездок на каникулах или развивать туристический кешбэк. Владимиров даже предложил название для новой карты лояльности: «Лермонтовская» — по аналогии с «Пушкинской». С ней можно будет бесплатно посещать театры и музеи.
В финальной части послания Владимиров открыто рассказал о проблемах, которые ожидают регион и страну в ближайшие годы. Он призвал краевые власти сохранять сплоченность и не отступать от курса президента.