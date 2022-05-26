ЕР будет оказывать помощь в восстановлении экономики Донбасса

Под эгидой “Единой России” в Донбассе и на освобожденных территориях уже открыты 15 центров гуманитарной помощи. Скоро такие же центры появятся в Херсоне, Запорожье и Попасной. Стоит отметить, что 70% всего поступающего в ЛДНР гуманитарного груза собрали региональные отделения партии по всей России, а это более восьми тысяч тонн. Кроме того, в Луганской народной республике планируется создать центр юридической помощи. В Мариуполе предстоит возобновить работу магазинов, а также организовать восстановление инфраструктуры.