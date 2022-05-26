Доброволец из батальона в Башкирии рассказал об участии в спецоперации на Украине

В Башкирии набирают добровольцев, которые отправятся на военную спецоперацию на Украине. Такой контракт будет оплачиваться суммой около 300 тысяч рублей в месяц. Желающих много — за два дня в добровольческий батальон поступило уже около 800 заявок. Во время встречи журналистов с организаторами добровольческого батальона о своих намерениях рассказал житель Челябинской области Руслан. Он уже уволился с работы и готов ехать в зону боевых действий.