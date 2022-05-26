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Байден стремительно теряет рейтинг

26 мая 07:47
Фото: pxhere.com
Рейтинг по одобрению работы президента США Джо Байдена уменьшился до 36%. Об этом сообщило Reuters, которое провело совместный с Ipsos опрос американских граждан.

По информации IZ, понижение рейтинга произошло на фоне увеличивающейся инфляции. В настоящее время рейтинг американского президента демонстрирует максимально низкий показатель за все время нахождения Байдена на посту главы США.

Согласно опроса, 59% американских граждан критически относятся к деятельности политика. В течение этой недели рейтинг одобрения Байдена опустился с 42 до 36%.

Еще в середине мая, показатель рейтинга главы американского государства составлял 39%. Лишь 20% американцев согласны, что их страна при Байдене выбрала верный путь.

#Новости#Алина Ибрагимова#В мире
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