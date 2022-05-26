«Башавтотранс» и «Башфармацию» не приватизируют, но остальные ГУП будут акционированы

Министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская на сегодняшнем заседании в Курултае рассказала о дальнейшей судьбе государственных унитарных предприятий республики, в 2021 году их насчитывалось 28 и ранее их планировалось акционировать до 2025 года. Отметим, что в прошлом 2021 году ГУПы принесли в бюджет Башкирии 37,7 миллионов рублей, переплюнув плановые показатели аж в 19 раз.