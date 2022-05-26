Авито объявляет конкурс по случаю 100 миллионов объявлений на платформе

Авито, одна из крупнейших российских IT-компаний и самая массовая платформа для коммерции в России, зафиксировала рекордное количество размещенных объявлений среди частных продавцов и компаний — более 100 млн объявлений!
За почти 5 месяцев 2022 года интенсивность размещения новых объявлений пользователями возросла более чем в 2 раза по сравнению с 2021 и 2020 годами: за период с января по май 2022 года количество активных пользователей площадки выросло более чем на 20%. Число новых объявлений в день с 1 января 2022 г. выросло в 5 раз, среднее число добавленных объявлений в день с 1 января по 25 мая составило свыше 760 тысяч. В конце мая был зафиксирован почти 1 млн размещений новых объявлений в день, что является абсолютным рекордом!
Игорь Макаров, коммерческий директор Авито:
“Наше преимущество — мотивированная и активная аудитория, готовая покупать. Каждую секунду на платформе проходит более 7 сделок. На днях мы перешагнули рубеж 100 млн объявлений, это на 20% больше показателя, с которого мы начали этот год.
Авито сейчас — это самая массовая платформа для коммерции в России. 20 миллионов частных продавцов и более 3 млн бизнесов. Это более половины официально зарегистрированных в России компаний малого и среднего бизнеса. Мы продолжаем активно инвестировать в Авито, чтобы создавать новые решения для наших партнеров. Цель компании — непрерывный рост бизнеса наших клиентов.
Фактически, Авито — это готовая инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса в России. Сегодня наша приоритетная задача — предоставить эту инфраструкту бизнесу. Сделать ее надежной и удобной, выгодной и полезной. Помочь найти новые каналы сбыта или, наоборот, удовлетворить потребности населения. Особенно в сегментах, откуда ушли привычные игроки рынка. И мы это делаем!”
Актуальная статистика объявлений на текущий момент:
По этому поводу компания объявляет конкурс*, в рамках которого будут выбраны по 10 пользователей-частников и по 10 пользователей из бизнес-клиентов в каждой категории — Авто, Недвижимость, Товары, Работа и Услуги. В течение недели (в период с 26 мая 14:00 по 02 июня до 14:00) все новые объявления, как частных продавцов, так и компаний, попадут в конкурсный пул, и далее в случайном порядке будут определены победители. Результаты будут объявлены на специальной странице проекта и официальном тг-канале Авито не позднее 10 июня 21:00.
Победителей ждут уникальные подарки от каждой из вертикалей.
Авито Недвижимость подготовила 20 сертификатов на бесплатное недельное проживание в Краснодарском крае в летний сезон на любые даты от партнера «Море Апартаментов».
Авито Авто предоставит 10 победителям сертификат на комплект летней резины. Кроме того, 10 b2b-клиентов Авито получат доступ к совместному обучающему курсу для авто профессионалов от Авито и Автобосс, а также бесплатный доступ к тарифу “Максимальный” на 30 дней, который дает возможности двух начальных тарифов и инструменты брендирования: страницу компании с запоминающимся адресом, логотип в объявлениях и результатах поиска.
Авито Работа позаботится о победителях, предоставив 10 b2b-клиентам сертификаты на покупку книг и товаров в магазине издательства МИФ для себя и сотрудников, а 10 пользователей, разместивших свое резюме, получат полугодовое сопровождение карьерного консультанта.
Авито Услуги подарят счастливчикам цикл бесплатных консультаций от профессиональных авитологов, которые помогут эффективно использовать платформу Авито, а также по 20 тысяч бонусов на продвижение своих услуг на Авито.
Авито Товары подготовили для победителей 20 современных электросамокатов!