Власти Уфы изымут у граждан десятки жилых и нежилых домов

Стало известно, что власти Уфы изымут для муниципальных нужд десятки жилых и нежилых домов. Как сообщается в постановлении с подписью мэра города Ратмира Мавлиева, изымать дома будут в микрорайоне Затон, а именно расположенные на улицах Пожарской, Судоремонтной, Союзной, Ахметова и в Запорожском переулке.