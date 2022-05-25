Власти Уфы изымут у граждан десятки жилых и нежилых домов

Стало известно, что власти Уфы изымут для муниципальных нужд десятки жилых и нежилых домов. Как сообщается в постановлении с подписью мэра города Ратмира Мавлиева, изымать дома будут в микрорайоне Затон, а именно расположенные на улицах Пожарской, Судоремонтной, Союзной, Ахметова и в Запорожском переулке.
Отмечается, что дома и участки земли под ними изымаются по обращению застройщика ООО «УАМ_СТС», которому также поручено выкупить недвижимость у собственников и снести ее. Так, владельцам будет предоставлено новое жилье по договору соцнайма.