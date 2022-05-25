В выставке «Бизнес-династии регионов России» приняли участие более 130 семей

В ней участвуют свыше 130 семей. Экспозиция содержит фотоистории о жизни предпринимателей.
По словам участников выставки, помощь родственников внутри фирмы — отличие семейного бизнеса от прочих категорий предпринимателей. Поддержка родных помогает пережить все кризисы. На открытие выставки прибыли представители всех фракций Госдумы.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его род уже 350 лет разводит пчел. Пчеловодство политик назвал семейным делом, требующим значительных знаний и навыков. Он предложил объединить усилия народных, семейных коллективов, чтобы идти вперед.
Главная цель семейного бизнеса — в сохранении традиций и передаче дела детям и потомкам, сказали участники выставки. Но для развития данной категории бизнесменов нужна помощь государства и новые законы. В Торгово-промышленной палате России (ТПП) пояснили, что семейный бизнес составляет свыше 75% всего МСП, играя значительную роль в экономике государства.
По мнению президента ТПП РФ Сергея Катырина, сначала власти должны принять закон о семейном бизнесе. В России отсутствует понятие «семейный бизнес», поэтому и нет программ, нацеленных на его поддержку. Не существует юридических оснований. Далее идет вопрос наследования. Без законодательного слова нет и согласия среди родственников. В результате после ухода основателя династии бизнес разрушается.
Кроме того, в ходе круглого стола сотрудники Торгово-промышленной палаты и депутаты пообщались с предпринимателями. В рамках встречи вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова подчеркнула, что семейные компании особенно просили помощи в открытии нового направления бизнеса и в выходе в другие субъекты Российской Федерации.
Повестка была очень созидательной. Коммерсанты четко знают, что им сегодня необходимо от властей. Они просят рубль, а обещают вернуть 10 в виде налогов, сказала Дыбова.
Ольга Попенова не понаслышке знает о трудностях семейного бизнеса: 18 лет назад она с мужем открыла небольшой цех по производству полуфабрикатов. Сейчас ее семья возглавляет одно и самых крупных предприятий Кировской области.
Попенова считает семейный бизнес самым честным и открытым. Его владельцы ничего не скрывают. Зарплаты выплачиваются белые. Трудоустройство официальное даже для членов семьи. Однако тут необходим закон, который выведет все на уровень, позволяющий трудиться просто, легально и доступно. Хорошо будет, если появятся конкретные преференции от банков, банковские кредиты.