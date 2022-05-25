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В минздраве Башкирии заявили, что ревакцинироваться «Спутником Лайт» не получится

25 мая 14:50
Фото: 1MI
Объяснение отсутствию однокомпонентной вакцины от коронавируса в июне дала замминистра Ирина Кононова в ходе брифинга 24 мая.

Пока власти Башкирии говорят о необходимости обратить внимание на ревакцинацию от коронавируса и дают директивы по работе в данной сфере главам муниципалитетов, выясняется, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которую раньше позиционировали именно как вакцину для проведения ревакцинации, не будет доступна в поликлиниках Башкирии в ближайший месяц.

Информация о том, что в республике временно будут приостановлены поставки однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» прозвучала на брифинге ведомства.

Хотя в октябре 2021 года федеральный минздрав четко и ясно рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации, по словам Ирины Кононовой, заместителя министра здравоохранения Башкирии, однокомпонентная вакцина оказывается «в большей степени разрабатывалась для достижения быстрого уровня иммунитета». И из-за низкого эпидемического порога ревакцинироваться жители будут двухкомпонентным «Спутником V», его в запасах достаточно и именно он рекомендован.

Не так давно Mkset поинтересовался у минздрава Башкирии и запасом других вакцин для детей, не от коронавируса, а от других заболеваний — ответ на этот вопрос найдется здесь.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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