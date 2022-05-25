В минздраве Башкирии заявили, что ревакцинироваться «Спутником Лайт» не получится

Пока власти Башкирии говорят о необходимости обратить внимание на ревакцинацию от коронавируса и дают директивы по работе в данной сфере главам муниципалитетов, выясняется, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которую раньше позиционировали именно как вакцину для проведения ревакцинации, не будет доступна в поликлиниках Башкирии в ближайший месяц.