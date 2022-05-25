В Кармаскалинском районе Башкирии построили новый водопровод за 2 миллиона рублей

Участие Сахаевского сельского поселения в госпрограмме позволило получить финансирование в размере 2 млн рублей. На эти средства ветхие металлические трубы заменили на современные полипропиленовые.
Модернизация проходит на участке водопровода протяженностью более 1 км на ул. Школьной, Пионерской и Якты-куль. Работы планируется завершить до конца мая. После их окончания сельчане, дома которых подключены к системе центрального водоснабжения, и пользующиеся колонками на улицах будут получать питьевую воду в бесперебойном режиме.
Национальный проект «Экология» предполагает, в частности, обеспечение населения качественной питьевой водой. Республиканская программа «Водонапорные башни» предусматривает капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения на территории сельских поселений.