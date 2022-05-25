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В Кармаскалинском районе Башкирии построили новый водопровод за 2 миллиона рублей

25 мая 11:48
Фото: 1MI
Сети для подачи питьевой воды в селе Сахаево заменили по республиканской программе «Водонапорные башни» национального проекта «Экология».

Участие Сахаевского сельского поселения в госпрограмме позволило получить финансирование в размере 2 млн рублей. На эти средства ветхие металлические трубы заменили на современные полипропиленовые.

Модернизация проходит на участке водопровода протяженностью более 1 км на ул. Школьной, Пионерской и Якты-куль. Работы планируется завершить до конца мая. После их окончания сельчане, дома которых подключены к системе центрального водоснабжения, и пользующиеся колонками на улицах будут получать питьевую воду в бесперебойном режиме.

Национальный проект «Экология» предполагает, в частности, обеспечение населения качественной питьевой водой. Республиканская программа «Водонапорные башни» предусматривает капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения на территории сельских поселений.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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