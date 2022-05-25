Суд продлил арест владельца уфимского застройщика «СУ-10» Мансурова до 22 июня

Примечательно, что компания Валерия Мансурова в течение долгого времени была одной из наиболее влиятельных среди строительных фирм региона. Именно компания «СУ-10» реализовала одни из наиболее знаковых зданий башкирской столицы, в числе которых «Конгресс-холл Торатау» и спортивный комплекс «Уфа-Арена».