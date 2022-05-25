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Суд продлил арест владельца уфимского застройщика «СУ-10» Мансурова до 22 июня

25 мая 10:41
Фото: gsrb.ru
Арестованный по обвинению в коррупции скандально известный бизнесмен пробудет под арестом до 22 июня, сообщает Останкинский суд Москвы

Арест уфимского бизнесмена Валерия Мансурова в соответствии с решением Останкинского суда Москвы продлили на срок до 22 июля. Об этом сообщили в суде.

Напомним, экс-депутата Курултая республики и владельца компании «СУ-10» обвинили в даче взятки в размере 40 миллионов рублей сотрудникам налоговой службы. Таким образом бизнесмен хотел снизить количество налоговых выплат — его строительная компания «СУ-10» заработала 658 миллионов рублей благодаря реализации различных национальных проектов.

Примечательно, что компания Валерия Мансурова в течение долгого времени была одной из наиболее влиятельных среди строительных фирм региона. Именно компания «СУ-10» реализовала одни из наиболее знаковых зданий башкирской столицы, в числе которых «Конгресс-холл Торатау» и спортивный комплекс «Уфа-Арена».

Наряду с развитием бизнеса Мансуров также занимался депутатской деятельностью в Курултае республики, где входил в комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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