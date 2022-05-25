Смерть в коллекторе, продление ареста хозяину «СУ-10» и 200 добровольцев из Башкирии

Вчера, 24 мая вечером, Уфу сотрясло известие о страшной находке, в коллекторе на территории строящегося дома в Ленинском районе по улице Загитова. Выяснились некоторые обстоятельства гибели троих рабочих в коллекторе у строящегося дома в Уфе — как оказалось они не были работниками работающего там застройщика ФРЖС. Кстати разного рода информация об этом застройщике в контексте произошедшего ждет читателя здесь.
Уфимцев попросили доплатить по счетам за отопление почти трехлетней давности. Ранее мы писали, что переплату БашРТС, за которую даже пришлось извиняться главе Башкирии Радию Хабирову, все-таки спустя несколько лет оказывается надо будет вернуть. На это раз привет из прошлого прилетел от МУП УИС. Здесь только общая и туманная информация, но и ей стоит ознакомиться всем, кому поставляет тепло МУП УИС. Внимательно следите за публикациями Mkset завтра, корреспондентам удалось узнать кое-что очень интересное и горячее как батареи.
Арестованный по обвинению в коррупции скандально известный бизнесмен и экс-депутат из Башкирии Валерий Мансуров, владеющий «СУ-10» скандалы вокруг которого в какой-то момент стали обычным делом остается под стражей. Освежите в памяти что вменяют Мансурову, построившему множество культовых зданий, но кое-какие так и не построившему.
Более двух сотен граждан Башкирии изъявили желание вступить в отряд имени генерала Шаймуратова. Разумеется не просто вступить, а отправиться участвовать в специальной военной операции на Украине. Известно каково будет их финансовое довольствие.