Семьи Уфы могут взять ипотеку на выгодных условиях

« Не стоит ждать кардинального снижения цен на недвижимость в Башкирии. Предпосылок для этого нет. Если есть реальная потребность в покупке квартиры, то рекомендую подать заявку на семейную ипотеку или госпрограмму 2020-2022. Но учтите, что по ним можно приобрести только квартиры в новостройках, а значит, не факт, что вы получите ключи сразу после сделки, как в случае со вторичкой. Также помните о том, что определенная часть денежных средств потребуется для отделки и ремонта. Как правило, на это уходит 10-20% от стоимости жилья. Если у вас есть право на маткапитал — используйте его в качестве части первоначального взноса. Абсолют Банк один из немногих в республике предоставляет такую возможность и в случае с госпрограммами. Это поможет уменьшить сумму кредита, а значит, размер ежемесячного платежа. Оптимально, чтобы ежемесячный ипотечный платеж не превышал 40% семейного бюджета», — подытожила руководитель Абсолют Банка в Уфе Светлана Кириллова.