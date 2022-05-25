Семьи Уфы могут взять ипотеку на выгодных условиях

-Наверное, один из главных вопросов, который интересует каждого — это, как сейчас обстоят дела на рынке недвижимости Уфы, какой спрос? Изменились ли цены с начала года на первичном и вторичном рынке? А также какой ждать прогноз по ценам до конца текущего года?
«Март был самым эффективным месяцем и ажиотажным в текущем году, показавшим увеличение продаж в 2,5 раза к предыдущему месяцу. Объясняется такой скачок тем, что люди хотели приобрести новостройки до повышения ставок по ипотеке и с целью сохранения средств от обесценивая. В апреле, в связи с возросшими ставками и неуверенностью в будущем, люди предпочли подождать до лучших времен, следовательно, условий. Это отразилось на всем рынке, как вторичном, так и на первичном. Спрос уменьшился, но к концу апреля в связи с понижением ставок, начал снова прирастать», — говорит руководитель направления новостроек агентства недвижимости Перспектива24 Руслан Муфтахов.
— Стала ли первичка драйвером рынка ипотеки и недвижимости в Уфе весной 2022 года?
«Да, в марте доля выдач ипотеки на вторичку в целом по рынку резко снизилась. Это связано с повышением ключевой ставки Центробанка до 20%, вслед за которой ставки по стандартным программам повысили и все банки. Если в декабре 2021 года, январе и феврале 2022 года доля выдач ипотеки на вторичку в Уфе составляла 89%, то уже в марте–апреле она сократилась до 30%. В мае тенденция только усилилась, несмотря на снижение ключевой ставки до 14% и последующее постепенное снижение ставок банками. В Абсолют Банке в Уфе доля выдач ипотеки на вторичку в мае составила 17%. Все остальное — семейная ипотека по ставке 5,99% годовых и Госпрограмма 2020-2022 по ставке 9% годовых», — рассказывает руководитель Абсолют Банка в Уфе Светлана Кириллова.
— Что чаще всего выбирают уфимцы для семейной ипотеки: квартиры в строящихся домах, готовых новостройках, жилых домах с земельным участком? Может быть, чаще всего жители используют эту возможность для рефинансирования кредитов?
«Если говорить о количестве сделок по новостройкам, то основные продажи идут в строящихся домах. Во-первых, таких предложений на порядок больше. Во-вторых, там условия приобретения более выгодные. Потом идут готовые дома. Ну, а в домах с земельным участком меньше всего сделок, если сравнивать вышеперечисленные сегменты», — отметил Руслан Муфтахов.
— Семейная ипотека и обновленная Госпрограмма 2020-2022. Какие по ним условия, насколько они востребованы среди башкирских заемщиков?
«В мае у нас 80% выдач жилищных займов на новостройки приходились на семейную ипотеку, оставшиеся 20% — на Госпрограмму 2020-2022. Мы прогнозируем, что в июне–июле доля выдач по Госпрограмме 2020-2022 вырастет в 2 раза и будет составлять 35-40%. По „Семейной ипотеке“ мы сохранили ставку 5,99% годовых на весь срок, минимальный первоначальный взнос 15%, возможность использовать маткапитал в качестве части первоначального взноса и привлекать до четырех созаемщиков. „Семейная ипотека“ доступна тем, у кого родился хотя бы один ребенок после 1 января 2018 года», — пояснила Кириллова.
Она также отметила, что с конца апреля Абсолют Банк возобновил ипотечное кредитование по Госпрограмме 2020-2022 по новой льготной ставке — 9% годовых. Как и прежде, оформить кредит можно на покупку недвижимости в новостройке. Первоначальный взнос — от 15%, также возможна чистичная оплата за счет средств материнского капитала, но в этом случае размер собственных средств должен составлять не менее 10% от стоимости объекта. Госпрограмма доступна как наемным сотрудникам, так и собственникам бизнеса, а также гражданам со статусом самозанятого. Заявку на ипотеку как по основной госпрограмме, так и по семейной, можно подать в офисе Абсолюта или у застройщика, а также дистанционно — на сайте банка. Время рассмотрения — от 20 минут. Выход на сделку возможен в течение суток.
— Где чаще всего жители Уфы стараются приобрести квартиры по программе семейной ипотеки? В центре города, подальше от промзон, ближе к паркам или реке?
«Мы наблюдаем уже несколько лет такую картину: большинство клиентов не привязаны по локации, отдавая предпочтение набору преимуществ. Но фактор экологии играет свою роль, если рядом есть лесной массив, то человек будет готов существенно переплатить за эту опцию», — пояснил руководитель направления новостроек агентства недвижимости Перспектива24 Руслан Муфтахов.
— Какая средняя сумма ипотечного чека и портрет заемщика? «Средняя сумма ипотечного чека при покупке квартир в новостройках в Уфе выросла с 3-3,5 млн рублей в январе 2022 года до 4 млн рублей в мае. Средний чек при покупке жилья на вторичном рынке в начале года составлял 2,8 млн рублей, в апреле–мае он снизился в 2 раза — до 1,4 млн рублей. Среднерыночные ставки по ипотеке на вторичку существенно выросли — до 15,5-16,5% годовых, соответственно, увеличился и размер ежемесячного платежа. При этом доходы уфимцев остались на прежнем уровне. Поэтому доступная максимальная сумма кредита резко уменьшилась», — подчеркнула Кириллова.
Касательно портрета заемщика, Кириллова пояснила, что средний возраст башкирского заемщика увеличился за последние 2 года с 37 до 40 лет. Если раньше преобладали женщины, то сейчас 60% заемщиков — мужчины. Около 80% заемщиков оформляют жилищные кредиты в браке. Увеличилось количество сделок с созаемщиками — когда финансовые обязательства на себя берет не один человек, а несколько (это могут быть родственники, но не обязательно). В Абсолют Банке можно привлечь до 4 созаемщиков.
-С какими еще целями люди берут семейную ипотеку?
«Могу сказать, что увеличивается доля покупателей, которые использую возможности семейной ипотеки, покупают с целью сохранения и приумножения средств. Пока есть доступные условия, люди, которые понимают, что смогут выплачивать кредит, покупают квартиры на будущее. А если еще и в чистовой отделке и с кухней, то ее можно сдавать в аренду или перекрывать ежемесячный платеж ипотеки», — прокомментировал руководитель направления новостроек агентства недвижимости Перспектива24.
— Можно ли выделить какую-то тенденцию в плане квадратуры жилых помещений у тех, кто приобретает квартиры по программе семейной ипотеки? Например, семьи с двумя детьми предпочитают не менее 70 квадратных метров? Или такой тенденции нет и все сугубо индивидуально?
«Так как семейную ипотеку оформляют семьи, у которых есть хотя бы 1 ребенок, то они, конечно, предпочитают 2-3 комнатные квартиры, где у каждого члена семьи будет свой уголок. Здесь главную роль играет не только метраж, но и наличие изолированных комнат», — сказал Дмитрий Софронов, коммерческий директор ГК DARS Development.
— Какова доля семейных кредитов в общей массе ипотечных займов?
«Доля кредитов по семейной ипотеке в общей массе кредитов по новостройкам составляет 40%», — сказал руководитель направления новостроек Руслан Муфтахов.
— Существуют ли какие-то индивидуальные программы у застройщиков Уфы для семей, условия по которым лучше семейной ипотеки?
«На сегодняшний день, семейная ипотека, пожалуй, самое выгодное предложение на ипотечном рынке, ставка по этой программе варьируется в районе 5% годовых, но мы как крупный застройщик договорились с банками по субсидированию до 2%. Однако, под ее условия попадают не все семьи, а только те, кто имеет детей, рожденных в период с 1 января 2018 года и детей-инвалидов. Для всех остальных категорий граждан в нашем жилом комплексе „Город Природы“, ГК DARS Development действуют условия, максимально приближенные к условиям семейной ипотеки. При оформлении кредитного договора сроком на 30 лет и первоначальном взносе 15%, ставка на весь срок кредита фиксируется на уровне — 2,99%», — говорит коммерческий директор ГК DARS Development Дмитрий Софронов.
— Совет тем, кто собирается брать ипотеку.
« Не стоит ждать кардинального снижения цен на недвижимость в Башкирии. Предпосылок для этого нет. Если есть реальная потребность в покупке квартиры, то рекомендую подать заявку на семейную ипотеку или госпрограмму 2020-2022. Но учтите, что по ним можно приобрести только квартиры в новостройках, а значит, не факт, что вы получите ключи сразу после сделки, как в случае со вторичкой. Также помните о том, что определенная часть денежных средств потребуется для отделки и ремонта. Как правило, на это уходит 10-20% от стоимости жилья. Если у вас есть право на маткапитал — используйте его в качестве части первоначального взноса. Абсолют Банк один из немногих в республике предоставляет такую возможность и в случае с госпрограммами. Это поможет уменьшить сумму кредита, а значит, размер ежемесячного платежа. Оптимально, чтобы ежемесячный ипотечный платеж не превышал 40% семейного бюджета», — подытожила руководитель Абсолют Банка в Уфе Светлана Кириллова.
Отметим, что Абсолют Банк в Башкирии одним из первых на рынке начал прием заявок на ипотеку по госпрограмме для IT-специалистов по ставке 5% годовых на весь срок. По ней можно купить квартиру на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Уфы и других крупных городов — 18 млн рублей, а для городов, где население меньше миллиона, например, как в Стерлитамаке, то 9 млн рублей. Минимальный размер первоначального взноса — 15% от стоимости квартиры. Часть суммы можно также оплатить материнским капиталом. В целом, по стране, прослеживается высокий интерес к данной программе. Абсолют Банк в Башкирии уже получает заявки на ипотеку по этой госпрограмме, 80% из них получают одобрение. Специалисты банка подчеркнули, что выдачи начнутся уже в июне.