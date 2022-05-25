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Путин заявил о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10% из-за инфляции

25 мая 15:59
Фото: 1MI
Пенсии и прожиточный минимум подрастут с 1 июня, а МРОТ с 1 июля, сообщил президент в ходе заседания президиума Госсовета 25 мая.

Очередное повышение пенсий ожидает их получателей уже в следующем месяце, получат они на 10% больше привычной суммы. Это касается тех пенсионеров, которые завершили свою трудовую деятельность, то есть работающим пенсионерам на рост пенсии рассчитывать не нужно. С 1 июня на 10% вырастет и прожиточный минимум.

Тоже самое ждет и МРОТ, но с 1 июля текущего года что повлияет и на назначение пособий, ведь они рассчитываются в том числе из данной величины.

Повышение на 10% оказалось оптимальной величиной, вреди вариантов, которые властям предлагал Минтруд.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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